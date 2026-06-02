Експорт нафти з Венесуели у травні зріс до 1,25 млн барелів на добу, що стало третім місяцем поспіль зі зростанням показника. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані судноплавства, пише УНН.

За даними агентства, обсяги поставок були на 0,7% вищими, ніж у квітні, та на 61% перевищили показник травня минулого року. Зростанню сприяло збільшення експорту до США, Індії та країн Європи після послаблення американських санкцій і розширення діяльності іноземних компаній у нафтовому секторі Венесуели.

Найбільшим покупцем венесуельської нафти у травні залишилися США, які імпортували близько 558 тисяч барелів на добу. Індія закуповувала 427 тисяч барелів на добу, а країни Європи – 169 тисяч. Загалом за місяць Венесуела відвантажила 67 партій сирої нафти та нафтопродуктів.

Міністерство нафти Венесуели прогнозує, що до кінця 2026 року видобуток сягне 1,37 млн барелів на добу. Це буде найвищий рівень з часу запровадження американських енергетичних санкцій у 2019 році.

Завдяки відновленню виробництва країна також повертається на ринки, куди не могла постачати нафту протягом останніх років, а міжнародні трейдери дедалі активніше нарощують закупівлі венесуельської сировини.