У Миколаєві пропонують встановити нові пам’ятники на честь видатних постатей української історії та національного руху. Йдеться про монументи гетьману Івану Мазепі та адміралу Андрію Покровському.

Таку ініціативу розглянули під час першого засідання новоствореної координаційної ради з утвердження української національної та громадянської ідентичності, повідомляють у Миколаївській міськраді.

Іван Мазепа — одна з найвідоміших постатей в історії України. Він очолював Військо Запорозьке майже 22 роки та прагнув об’єднати українські землі й зміцнити автономію Гетьманщини.

Андрій Покровський вважається важливою постаттю в історії українського військово-морського флоту. Він був одним із керівників флоту, які брали активну участь у процесах українського державотворення на початку ХХ століття.

Планується, що монументи на честь цих діячів з’являться у певних зелених зонах Миколаєва.

Ініціативу планують реалізувати у межах програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності, яку нещодавно розробили в місті. Документ також обговорили під час засідання координаційної ради.

Наразі програму доопрацьовують і доповнюють пропозиціями, озвученими під час обговорення. Очікується, що відповідний проєкт винесуть на розгляд депутатів міської ради вже цього року.

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