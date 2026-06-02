Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку міністри обговорюватимуть у четвер, 4 червня. Про це повідомив польський дипломат, передає Кореспондент.

“На нашу думку, це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які й так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС”, – пояснив ипломат.

За його словами, таке рішення було б хорошим з огляду на відносини з владою України, яка підтримує ці обмеження, оскільки стикається з серйозним дефіцитом кадрів на фронті.

На думку дипломата, позбавлення цієї конкретної групи доступу до тимчасового захисту не порушує етичних чи гуманітарних принципів, оскільки системно прирівнює її права до прав інших іноземців.

Окрім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил.

Натомість для Польщі є неприйнятним варіант обмежень для українців, який ґрунтується на географічних факторах. Йдеться про обмеження у наданні захисту для тих осіб, які походять з “відносно безпечних” регіонів України. Таку систему запровадила, наприклад, Норвегія, яка виключила з автоматичного захисту біженців із кількох українських областей, таких як Львівська, Волинська чи Закарпатська. Варшава відкидає такий варіант як несправедливий, аргументуючи це тим, що вся Україна є об’єктом ракетних ударів з боку Росії.