Зеленський повідомив про це після доповіді очільника ГУР.

-Доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка. Деталі щодо російського виробництва ракет: об’єкти, відстані, кількість, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, особи та компанії з інших країн, які допомагають Росії обходити санкції. Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав.

Знаємо також, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні – військових, політичних та пропагандистських – обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе – спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати.

Воєнна розвідка здобула й нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки. Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу.

Вважаємо, що Європі варто значно більше підтримувати кожен із тих народів, в кого Росія вчепилася своїми зубами й намагається не відпустити на свободу. Зараз це особливо стосується Вірменії – напередодні виборів в цій країні. Це питання не просто про той чи інший політичний вибір народу, а про фундаментальне право народу самостійно обирати для себе майбутнє. Європа має необхідну спроможність, щоб підтримати основоположні правила, які завжди працювали й працюватимуть на безпеку. Будуть наші відповідні пропозиції у роботі з партнерами. Дякую всім, хто допомагає!