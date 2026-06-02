У вівторок, 2 червня, у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції-2026 відбулося українське дербі — між собою зіграли перша і друга ракетки країни Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Поєдинок завершився перемогою Костюк за підсумками трьох сетів із рахунком 6:3, 2:6, 6:2.

Відеоогляд матчу

“Насамперед хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу і його незламності. Дякую. Слава Україні”, — цитує Костюк zn.ua.

У півфіналі Ролан Гаррос суперницею української 15-ї ракетки світу буде нейтральна росіянка Мірра Андрєєва, яка посідає восьме місце в рейтингу WTA. В особистих зустрічах Марта веде з рахунком 2:0.

23-річна Марта Костюк дебютувала у чвертьфіналі турніру Великого шлему і стала першою в історії України півфіналісткою Ролан Гарросу в одиночному жіночому розряді. У минулому це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків у 1993 і 1999 роках.

Для 31-річної Еліни Світоліної це був шостий чвертьфінал Ролан Гаррос у кар’єрі.

Між собою українські тенісистки провели третій поєдинок. У 2018 році на Australian Open перемогу святкувала Світоліна — 6:2, 6:2, тоді як у 2024-му на турнірі в Торонто перемогла вже Костюк — 6:2, 2:6, 6:2.