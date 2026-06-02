Як повідомляло ІншеТВ, На будівництві Ташлицької ГАЕС на Миколаївщині вкрали 170 млн.грн., – НАБУ (ФОТО)

В АТ «НАЕК «Енергоатом» заявили, що сприяють правоохоронним органам у розслідуванні можливих зловживань, пов’язаних із реалізацією проєктів минулих років

-2 червня 2026 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про викриття схеми можливого заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час реалізації проєкту добудови Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області.

Зазначені у матеріалах кримінального провадження обставини стосуються справи від 23 листопада 2022 року. Особи, які, за версією слідства, могли бути причетними до можливих зловживань, були звільнені від виконання посадових обов’язків 22 вересня 2023 року.

Серед підозрюваних у межах провадження – колишній керівник відділу відокремленого підрозділу ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Енергоатом забезпечує повне сприяння правоохоронним органам у межах розслідування. Компанія надала необхідні документи та інформацію, а також сприяє проведенню слідчих дій на своїх об’єктах.

Керівництво товариства послідовно впроваджує політику нульової толерантності до корупції, посилює внутрішній контроль та механізми запобігання зловживанням. Енергоатом зацікавлений у всебічному, об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи, притягненні винних осіб до відповідальності та відшкодуванні завданих збитків у разі їх підтвердження в установленому законом порядку.

Відкритість до співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами є невід’ємною складовою корпоративної політики товариства. Компанія й надалі повною мірою сприятиме розслідуванню та підтримуватиме всі законні дії, спрямовані на захист інтересів держави й акціонерного товариства.