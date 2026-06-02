Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич підготував звернення до Укрзалізниці щодо розкладу поїзда «Миколаїв–Київ».

Про це він написав у соцмережах 2 червня, передає Інше ТВ.

За словами мера, нічні рейси для багатьох зручніші, ніж денні, до того ж треба враховувати літню спеку у Миколаєві, що робить денні рейси у старих вагонах фізично важкими.

«Розумію, що Укрзалізниця працює в умовах постійних обстрілів і змушена ухвалювати складні рішення заради безпеки та збереження рухомого складу. Вдячний працівникам за їхню щоденну роботу.

Водночас прошу розглянути можливість відновлення нічного рейсу або інше рішення, яке врахує потреби пасажирів.

Розраховую на конструктивний діалог», – зокрема зазначив Олександр Сєнкевич.

Як повідомляло Інше ТВ, Спека ще попереду. Уже 70% пасажирських вагонів Укрзалізниці – з кондиціонерами