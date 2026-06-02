Материнська компанія Google, Alphabet Inc., залучає 80 мільярдів доларів через пакет пропозицій акцій, включаючи інвестиційну угоду з Berkshire Hathaway Inc., оскільки компанія поспішає профінансувати свої амбітні плани витрат на штучний інтелект.

Про це пише Bloomberg.

Згідно із заявою, опублікованою в понеділок, ця ініціатива включає так звану програму продажу акцій на суму 40 мільярдів доларів, яка передбачає періодичний продаж акцій, починаючи з третього кварталу. Компанія також запропонує гарантовані пропозиції акцій та обов’язкових конвертованих привілейованих акцій на суму 30 мільярдів доларів, а також угоду з Berkshire на суму 10 мільярдів доларів.

Разом ці операції представляють одну з найбільших угод з акціями всіх часів, і вони привносять несподіваний поворот у рік блокбастера для первинних публічних пропозицій.

Рідко трапляється, щоб велика публічна компанія залучала стільки акцій, але економіка бізнесу зі штучним інтелектом підштовхнула Google та її конкурентів до креативності. Компанія розпочала безпрецедентні витрати, щоб створити інфраструктуру, необхідну для розробки передових моделей штучного інтелекту та задоволення попиту клієнтів, які хочуть придбати її чіпи для реалізації власних амбіцій у сфері штучного інтелекту.

Google намагається скористатися зростаючим попитом на власні чіпи штучного інтелекту, відомі як тензорні процесори, або TPU. Вони стали ключовою альтернативою провідним процесорам Nvidia Corp. у галузі, яка вимагає величезної обчислювальної потужності.

«Штучний інтелект стимулює експансійний розвиток Alphabet», – йдеться у заяві компанії. «Масштабуючи свої інвестиції, компанія прагне розширити свою базову інфраструктуру, щоб підтримати значні можливості зростання в майбутньому».

Акції Alphabet впали на 0,8% наприкінці торгів, після того, як за останні 12 місяців вони зросли більш ніж удвічі.

Фінансовий директор Анат Ашкеназі заявила у квітні, що капітальні витрати компанії у 2027 році будуть «значно» вищими, ніж 190 мільярдів доларів, запланованих на 2026 рік, – рівень, який вже більш ніж удвічі перевищить минулорічний показник. З огляду на нове фінансування, аналітик Bloomberg Intelligence Мандіп Сінгх заявив, що, на його думку, витрати компанії на капітальні витрати можуть досягти 300 мільярдів доларів наступного року.

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За словами Сінгха, цей рівень витрат перевищить навіть операційний грошовий потік Alphabet. Окрім фінансування капітальних витрат Alphabet, нові транзакції потенційно відволікають гроші від пропозицій конкурентів Alphabet, таких як SpaceX, Anthropic PBC та OpenAI, які мають стати публічними цього року.

«Ви можете виділити лише певну кількість капіталу, навіть на публічних ринках», – сказав Сінгх. Він додав, що якщо інвестори «розподіляють свій капітал на TPU, оскільки вважають це привабливою сферою через перспективи зростання Google, то це зашкодить новим IPO, навіть якщо це дуже швидкозростаючі компанії».

Alphabet також користується перевагою нещодавнього зростання своїх акцій. Зараз вона є другою за вартістю компанією у світі після Nvidia.

Очікується, що обов’язкові конвертовані акції та гарантовані пропозиції звичайних акцій будуть оцінені у вівторок після закриття ринку в Нью-Йорку, згідно з умовами угоди, з якими ознайомилося Bloomberg News.

Berkshire Hathaway, холдингова компанія, якою довго керував Воррен Баффет, минулого року почала збільшувати частку в материнській компанії Google. Згідно з документами регуляторів, станом на кінець березня вона володіла акціями класу A та класу C на загальну суму близько 16,6 мільярда доларів.

Грег Абель, який взяв на себе керівництво компанією після виходу Баффета на пенсію минулого року, почав інвестувати свій рекордний запас готівки в розмірі 397 мільярдів доларів. У неділю Berkshire оголосила про свій намір купити забудовника Taylor Morrison за 6,8 мільярда доларів, що є вотумом довіри до ринку житла США.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. та Morgan Stanley очолюють гарантовані пропозиції, повідомила Alphabet. Goldman Sachs є агентом приватного розміщення.