У вівторок президент Дональд Трамп призначив Білла Пулта, який очолює Федеральне агентство з фінансування житла, виконуючим обов’язки директора національної розвідки, передавши розгалужену розвідувальну спільноту США в руки лояліста, який переслідував ворогів президента.

Про це пише CNBC.

Тулсі Габбард, нинішня директорка національної розвідки Трампа, минулого місяця оголосила, що піде у відставку з посади з 30 червня.

Пулте, який не має попереднього досвіду роботи в розвідці, збереже свої поточні посади директора FHFA та голови іпотечних груп Fannie Mae та Freddie Mac, написав Трамп у дописі Truth Social, оголошуючи про призначення.

Раніше Трамп оголосив, що перший заступник директора національної розвідки Аарон Лукас виконуватиме обов’язки директора національної розвідки після відходу Габбард.

«Вільям має великий досвід управління найчутливішими питаннями в Америці, безпекою та стабільністю ринків, а також понад 10 трильйонів доларів у Fannie Mae/Freddie Mac, що є суттєвим збільшенням порівняно з тим, як це було лише 12 місяців тому», – написав Трамп у своєму дописі Truth Social.

Зі свого місця на чолі зазвичай маловідомого агентства з регулювання житлового будівництва, Пулте спровокував бурю суперечок, висунувши звинувачення у правопорушеннях, пов’язаних з іпотекою, проти кількох політичних опонентів Трампа.

Пулте минулого року подав кримінальну справу проти голови Федеральної резервної системи Лізи Кук за шахрайство з іпотекою, на основі того, що Кук нібито одночасно заявила про наявність двох різних об’єктів нерухомості як основного місця проживання.

Трамп, який давно закликав ФРС знизити процентні ставки та часто скаржиться на відмову центрального банку діяти відповідно, намагався звільнити Кука на основі звинувачень в іпотеці.

Кук подала до суду, щоб зупинити її звільнення; її справа зараз розглядається у Верховному суді.

Пульте також подав кримінальну справу проти генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс за звинуваченнями у фальсифікації банківських документів та записів про власність у зв’язку з іпотекою на житло, яку вона отримала у 2020 році.

У листопаді федеральний суддя закрив її справу, постановивши, що тимчасовий прокурор США, який висунув обвинувальний акт, колишній адвокат Трампа Ліндсі Халліган, був призначений незаконно.