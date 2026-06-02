Як повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – травні 2026 року до місцевих бюджетів забезпечено майже 18,2 млн грн плати за ліцензії на виробництво: спирту коньячного і алкогольних напоїв, плати за ліцензії на право: оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились майже на 1,1 млн грн, або на 6,4 відсотка.

Слід зазначити, що у січні – травні 2026 року платникам регіону видано 1178 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:

919 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

229 – на право зберігання пального;

26 – на право роздрібної торгівлі пальним;

4 – на право оптової торгівлі пальним.

Разом з цим, за порушення податкового законодавства анульовано 1063 ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Нагадуємо, що суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на оптову, роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним за наявності у них відповідних ліцензій. Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів.