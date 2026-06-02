30-31 травня у місті Пореч (Хорватія) відбувся другий етап Світової серії з пляжної боротьби 2026 року.

У складі національної збірної України у ваговій категорії до 90 кг виступив представник Миколаївської області Олексій Яковчук.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, спортсмен впевнено провів груповий етап змагань, посівши перше місце у групі А. У півфіналі Олексій Яковчук здобув перемогу над своїм співвітчизником та вийшов до фіналу змагань.

У фінальній сутичці представник Миколаївщини поступився спортсмену з Грузії та виборов срібну нагороду етапу Світової серії з пляжної боротьби.

