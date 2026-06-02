Кабінет міністрів України змінює правила бронювання працівників. Уряд зобов’язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Згідно з документом, ухвалені раніше рішення про визнання підприємств, установ та організацій критично важливими залишаються чинними. Вони діятимуть протягом строку, на який були видані, однак не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Перегляд критеріїв та масштабний аудит

До 10 червня 2026 року центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов’язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Мета – зробити їх максимально об’єктивними та застосовувати виключно до тих компаній, які дійсно забезпечують потреби оборони, економіки чи життєдіяльності населення.

До 1 липня посадовці мають проаналізувати чинні критичні підприємства на відповідність оновленим вимогам. Якщо критерій, на підставі якого організація отримала свій статус, буде виключено, компанія втратить право на бронювання співробітників.

Завершити перегляд усіх раніше прийнятих рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня 2026 року.

Також уряд постановив, що оновлені критерії необхідно передавати до Мінцифри не пізніше ніж за 10 днів після їх затвердження.