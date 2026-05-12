9-10 травня у місті Дананг (В’єтнам), на пляжі М’є Кхе, відбувся перший етап Світової серії з пляжної боротьби 2026 року.

У складі національної збірної команди України у ваговій категорії 90 кг виступив представник Миколаївщини Олексій Яковчук.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, спортсмен впевнено подолав груповий етап змагань та вийшов до фінальної сітки турніру.

У півфіналі Олексій поступився представнику Грузії, однак у сутичці за третє місце здолав представника Греції та здобув бронзову нагороду першого етапу Світової серії.

