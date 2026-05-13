Станом на 12 травня аграрії всіх категорій господарств засіяли 3 784 тис.га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 63% від прогнозованих площ. За тиждень посівна кампанія просунулась майже на 1,2 млн га.

Найбільші площі традиційно займає кукурудза – наразі засіяно 2,4 млн га. Крім того, посіяно ярої пшениці – 179,1 тис. га; ярого ячменю – 704,2 тис. га; гороху – 256,2 тис. га; вівса – 136,5 тис. га; гречки – 7,6 тис. га; проса – 11,1 тис. га.

До сівби гречки вже приступили аграрії восьми областей. Наразі культурою засіяли 7,58 тис. гектарів.

Найвищі темпи сівби зернових та зернобобових демонструють аграрії Полтавської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей.

Полтавська область – 387,5 тис. га (пшениця – 4,9 тис. га, ячмінь – 65,1 тис. га, горох – 12,1 тис. га, овес – 1,9 тис. га, кукурудза – 303,5 тис. га);

Кіровоградська область – 262,4 тис. га (пшениця – 4,2 тис. га, ячмінь – 36,2 тис. га, горох – 23,2 тис. га, овес – 0,2 тис. га, кукурудза – 195,6 тис. га);

Вінницька область – 251,6 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 55 тис. га, горох – 8 тис. га, овес – 1 тис. га, кукурудза – 172,1 тис. га, просо – 0,3 тис. га);

Житомирська область – 245,8 тис. га (пшениця – 16,7 тис. га, ячмінь – 16,4 тис. га, горох – 3,6 тис. га, овес – 25,6 тис. га, кукурудза – 175,4 тис. га, просо – 0,2 тис. га).

Також триває сівба технічних культур. Загалом посіяли 3 666,4 тис. га. Зокрема, цукрових буряків посіяно 187,2 тис. га (95%), соняшнику – 2 595,8 тис. га (52%), сої – 883,4 тис. га (43%).

