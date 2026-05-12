Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат».

Про те, як повідомляє Delfi, що вони були успішними, заявлено у доповіді президенту владіміру путіну.

Незалежні західні джерела поки що не прокоментували запуск російської ракети. Траєкторія її польоту також невідома.

Це друге вдале випробування нової важкої балістичної ракети. Перший пуск відбувся у 2022 році.

У 2024 році під час передбачуваної спроби запустити ракету на космодромі Плесецьк сталася аварія. Була зруйнована пускова шахта.

Судячи із заявлених характеристик, «Сармат» — одна з найбільших у світі міжконтинентальних балістичних ракет. За оцінками проєкту Missilethreat американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), корисне навантаження ракети становить 10 тонн. Це найбільший показник серед таких ракет.

Дальність ракети становить 35 тисяч кілометрів.

