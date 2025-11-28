Через те, що останній пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 “Сармат” закінчився вибухом прямо у шахті, рашисти, скоріш за все, перенесли його випробування на “космодром” Ясное, але не допомогло – і ця ракета на “гептилі”, що має токсичну та мутагену дію, вибухнула після старту.

Про це пише Defence Express.

УРФ під містом Ясное, що у Оренбурзькій області поряд з кордоном з Казахстаном, після старту впала та вибухнула ракета. На наявних кадрах видно, як вона падає майже одразу після старту та вибухає, піднявши в небо величезний стовп диму незвичного кольору.

Такий колір притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Так звану пару азотний тетраоксид та несиметричний диметилгідразин, які більш відомі під назвами “аміл” та “гептил”.

Дуже схоже, що у РФ знову вибухнув "Сармат", який запустили з пускової бази "Ясное"



Що на це вказує – https://t.co/V7STSVIZ8B pic.twitter.com/lv0V1wD6tz — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) November 28, 2025

Саме “аміл” та “гептил” використовується у паливі цілого ряду радянських та тепер російських ракет. Найбільш відомою з яких є “Протон”. І після того, як ці ракети також падали та вибухали, з’являлись саме такий дим незвичного кольору.

Водночас згадане місто Ясное дає дуже тверду підказку, яку саме ракету могло бути запущено. Бо поряд з ним знаходиться так званий “космодром” чи правильніше – пускова база з аналогічною назвою. Він є частиною позиційного району “Домбаровський” 31-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ, яка експлуатує Р-36М2 “Воевода”, яка більш відома під західним позначенням “Сатана”.

З пускової бази “Ясное” якраз і здійснювались пуски конвертованих Р-36 – “Дніпро”, які відстрілювались зі штатної шахти. Але останній пуск цієї ракети був здійснений ще у березні 2015 року, ракети, яка була перероблена ще до 2014 року.

“Дніпро” – конвертована Р-36

Також жодної інформації про будь-який космічний пуск у РФ не надходило. Більше того, місцевим ЗМІ за подробицями порадили звернутися до російського міноборони. Але проведення навчання стратегічних ядерних сил не оголошувалось. І все стає на свої місця, якщо зробити припущення, що це були чергові невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 “Сармат”.

Справа в тому, що 21 вересня 2024 року під час її останніх випробувань вона вибухнула у шахті, яка розміщувалась на космодромі “Плесецк”. У результаті вибуху сама шахта та випробувальний комплекс були знищені.

Пуск РС-28 “Сармат”

Але рашистам все одно треба десь випробовувати цей “Сармат”, який у Кремлі щорічно з 2021 року обіцяють “скоро поставити” на бойове чергування. Тому використання для цього пускової бази “Ясное” доволі логічний варіант. Бо РС-28 “Сармат” є модернізацією Р-36, також “літає” на парі “аміл” та “гептил” та має запускатись з наявних шахт для цієї ракети. При цьому для випробування “Сармата” це мають бути пускові майданчики із всією необхідною телеметричною апаратурою і “Ясное” цьому критерію відповідає.

Таким чином, якщо інформація підтвердиться, то це був третій чи четвертий пуск РС-28 “Сармат”, з яких лише один був успішним, як мінімум, частково.

Варто додати, що “гептил” має сильне токсичну та мутагену дію, у великих концентраціях смертельно небезпечний. На додачу, деактивація місцевості доволі витратна, тому Казахстан за кожну аварію “Протона” виставляв РФ рахунок на 75-90 млн доларів. Варто додати, що місцеві ЗМІ вже повідомили, що нікого евакуйовувати не будуть.