У четвер, 27 листопада, відбулося урочисте відкриття нового Центру надання адміністративних послуг у с. Коблеве, створеного за підтримки Уряду Данії та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Це простір, де кожен мешканець може отримати необхідні державні послуги швидко, зручно та без бар’єрів.

На заході відкриття були присутні представники управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації, партнери ПРООН, представники офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві та керівництво громади, які відзначили важливість створення доступних сервісів для кожного мешканця.

Відкриття цього Центру — ще один крок у зміцненні цифрових спроможностей Миколаївщини та розвитку мережі ЦНАПів у громадах.

