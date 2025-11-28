Проросійські канали поширюють фейк, у якому стверджується, що житель Миколаївської області «застрелив сімох співробітників ТЦК», «шістнадцять годин обороняв свій будинок» та «загинув під час штурму будинку».

Це повністю вигадана історія — нічого подібного на Миколаївщині не було. Інформація не підтверджується жодними офіційними повідомленнями чи незалежними джерелами, кажуть в Центрі протидії дезінформації.

«Такі вигадані сюжети — типовий інструмент російських інформаційних операцій. Мета — створити уявлення про «масовий спротив мобілізації», посіяти страх, недовіру до державних інституцій та зірвати мобілізаційний процес», – зазначають в ЦПД.

Як повідомляло Інше ТВ, У НБУ попередили про фейкове відео про “дизайн нової банкноти 5000 гривень”