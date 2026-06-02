Як і попереджали, РФ у ніч на 2 червня здійснила масований комбінований удар по Україні. Основний удар був спрямований на Київ, Дніпро та Харків.

У Києві на зараз відомо про 4 загиблих та 51 постраждалого, серед яких 3 дітей. 35 медики осіб госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно.

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю пошкодження зафіксовані у різних районах міста.

У Дарницькому районі внаслідок падіння, ймовірно, уламків БПЛА, виникло загоряння на території АЗС.

В Оболонському районі падіння уламків зафіксували на відкритих територіях — обидва біля дитячих

садочків. Також виникло загоряння на території незавершеного будівництва.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі, а також часткове, незначне ушкодження фасадної частини та даху 9-поверхового житлового будинку. Ще внаслідок влучання уламків в 24-поверховий житловий будинок виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Падіння уламків також спричинило пожежу ще в 2 нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі.

У Святошинському районі внаслідок влучання уламків, сталось загоряння на рівні 1-го поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському районі попередньо, внаслідок повторного влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок стався частковий

обвал конструкцій. Також, за попередньою інформацією, на дах іншого 9-поверхового житлового будинку впали уламки, внаслідок

чого виникло загоряння на даху та пошкоджене скління вікон. Ще у Подільському районі внаслідок падіння уламків ймовірно БпЛА, пожежа на території нежитлової забудови. Із розповсюдженням на територію інших нежитлових будівель. А на відкритій території одного із комунальних підприємств уламки пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення.

У Голосіївському районі сталось руйнування 2-го та 3-го поверхів поліклініки. На відкритій території, внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок. Також падіння уламків були зафіксовані на відкритих територіях.

У Солом’янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів. Внаслідок падіння уламків, виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови. За попередньою інформацією, пожежі внаслідок падіння уламків зафіксовані у 2 приватних будинках.

Усі екстрені служби працюють на місцях, ліквідовують наслідки атаки.

У Дніпрі 5 людей загинули, 25 – поранені.

23 людей госпіталізовані. Серед них і 13-річна дівчинка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Троє поранених у важкому стані.

Частково зруйновані двоповерхівка та кілька квартир у чотириповерховому будинку.

У Харкові після комбінованого удару зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському. На зарах відомо про 10 постраждаих.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення.

У Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджена офісна будівля, сталася пожежа.

У Київському районі зафіксовано влучання по території промислових підприємств.

Станом на зараз відомо про 10 постраждалих, серед них одна дитина.

Дякую нашим рятувальникам, медикам, комунальникам, правоохоронцям та всім службам, які з перших хвилин працюють на місцях ударів.