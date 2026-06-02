Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.2026 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 366 910 (+1440) осіб
танків – 11 969 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 666 (+7) од.
артилерійських систем – 43 112 (+75) од.
РСЗВ – 1 821 (+1) од.
засоби ППО – 1 400 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 542 (+14) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583) од.
крилаті ракети– 4 693 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 102 138 (+517) од.
спеціальна техніка – 4 241 (+2) од.
Дані уточнюються.