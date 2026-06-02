1 червня у Києві стартував особистий Чемпіонат України зі стрибків у воду.

Як повідомляють у Федерації зі стрибків у воду України, головний національний старт сезону проходить у столичному Liko Sportlife Olimpiyskyi та є одним з етапів відбору на Чемпіонат Європи, який наприкінці липня відбудеться у Парижі.

За нагороди змагаються близько 50 спортсменів із 8 команд, що представляють 7 регіонів України: Вінницьку, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Луганську, Харківську області, а також дві команди міста Києва.

Перші комплекти нагород уже розіграли у синхронних стрибках. І на 3-метровому трампліні у синхронних стрибках чоловіків миколаївці здобули медалі – з «бронзою» і результатом 306.63 балів Данило Коновалов і Максим Мірза (Миколаївська обл).

