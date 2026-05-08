У Миколаєві представили фінальний етап розробки схеми теплопостачання міста. Це важливий стратегічний документ, на основі якого громада буде розвиватися в системі теплопостачання протягом наступних 10 років.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Розробкою документу займалися міжнародна консалтингова група COWI та Інститут промислової екології за фінансування Данського енергетичного агентства (DEA).

Аби підбити підсумки спільної роботи, у вівторок, 5 травня, до міста завітали представники DEA на чолі з заступниками директора Ібен Мьоллер Сьондергор та Сімон Флое Нільсен, радник з питань енергетики та клімату Посольства Королівства Данія в Україні Медс Хольмґо Меєр, керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Торрільд Хансен, представники Програми Українсько-Данського Енергетичного Партнерства.

Від міста у заході взяли участь представники міської влади, комунальних підприємств та Миколаївської ОВА, зокрема заступник міського голови Сергій Коренєв, директорка департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій міськради Алла Луцька, її заступник Олександр Дубровін, директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Також до міста прибули представники розробника документа: директор Інституту промислової екології Олександр Сігал та його заступник Дмитро Падерно.

Над розробкою схеми теплопостачання для Миколаєва команда працювала з листопада 2024 року. Документ містить технічне та економічне обґрунтування будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та модернізації об’єктів теплопостачання з урахуванням перспектив розвитку міста, а також заходи для забезпечення енергоефективної, безпечної, екологічної й надійної роботи системи теплопостачання.

«Сьогодні ми відзначаємо важливий крок в нашій співпраці та спільних спробах зробити теплопостачання в Миколаєві більш системним. Цей проєкт є найбільшим в рамках енергетичного партнерства між Україною та Данією з огляду на бюджет, час та вкладені зусилля. І я дуже рада, що нарешті ми прийшли до його фіналізації. Це не просто технічний документ, це наш путівник по тому, що ми будемо робити далі. Він відображає місяці спільної роботи, експертності та досвіду. Схема теплопостачання, яку ми розробили для Миколаєва, стане міцною основою для розвитку міста у майбутньому», – зазначила Ібен Мьоллер Сьондергор.

Олександр Сігал зауважив, що незважаючи на великий досвід подібних робіт, фахівці Інституту промислової екології мали виклики, пов’язані з військовим часом:

«Це перший такий варіант схеми, розробленої під впливом війни. І я вважаю, що нам вдалося зробити мікс всіх пріоритетів: прийнятний для держави з огляду на безпекові норми, для населення, яке хоче платити менше, і для Європи, яка хоче бачити декарбонізацію нашого теплопостачання. Як нам вдалося це зробити, ви зараз оціните».

Спеціалісти Інституту промислової екології презентували присутнім підсумки своєї роботи. Розповіли про основні завдання, які вирішує схема, стратегію розвитку теплопостачання Миколаєва, основні проєкти схеми теплопостачання, необхідні для реалізації та їх вартісні показники.

Сучасною ситуацією з теплопостачанням та енергоефективними технологіями, що застосовуються в Данії, та досвідом роботи в цій сфері поділилися партнери з DEA. Після чого фахівці з COWI презентували варіант розвитку схеми теплопостачання міста до 2044 року з акцентом на декарбонізацію та застосування «зелених» технологій в умовах мирного часу.

Наступними кроками роботи над проєктом будуть погодження схеми теплопостачання в Міністерстві розвитку територій та громад України та її затвердження міською радою.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2019 році у Миколаєві було розроблено Схему теплопостачання, яка в тому ж році була затверджена Мінрегіоном.