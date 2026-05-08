Хочете, щоб троянди радували великою кількістю бутонів і міцними пагонами? Спробуйте просте, але ефективне позакореневе підживлення, радить Моя дача. Сад і город.
Рецепт розчину:
▫️5 л води
▫️1 ст. л. соди
▫️0,5 ч. л. нашатирного спирту
▫️1 ч. л. сульфату магнію
▫️1 ч. л. натертого господарського мила
Як застосовувати:
▫️Добре розчиніть всі компоненти
▫️Обприскуйте кущі по листю
▫️Зробіть обробку вранці або ввечері (без прямого сонця)
Ефект:
▫️Стимулюється зростання нових пагонів
▫️Покращується зовнішній вигляд листя
▫️Цвітіння стає більш пишним
Порада: не зловживайте обробками – достатньо 1 разу на 10-14 днів, щоб підтримувати троянди у чудовій формі.