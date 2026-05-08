Хочете, щоб троянди радували великою кількістю бутонів і міцними пагонами? Спробуйте просте, але ефективне позакореневе підживлення, радить Моя дача. Сад і город.

Рецепт розчину:

▫️5 л води

▫️1 ст. л. соди

▫️0,5 ч. л. нашатирного спирту

▫️1 ч. л. сульфату магнію

▫️1 ч. л. натертого господарського мила

Як застосовувати:

▫️Добре розчиніть всі компоненти

▫️Обприскуйте кущі по листю

▫️Зробіть обробку вранці або ввечері (без прямого сонця)

Ефект:

▫️Стимулюється зростання нових пагонів

▫️Покращується зовнішній вигляд листя

▫️Цвітіння стає більш пишним

Порада: не зловживайте обробками – достатньо 1 разу на 10-14 днів, щоб підтримувати троянди у чудовій формі.