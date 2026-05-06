У вівторок, 5 травня, в Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося відкриття Центру для осіб з вадами зору з сучасним тифлотехнічним комплексом.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Спеціалізоване обладнання заклад отримав у межах грантової підтримки проєкту «Вікно в Америку» від Посольства Сполучених Штатів Америки. До комплексу входять комп’ютери, спеціалізоване програмне забезпечення, принтер для друку шрифтом Брайля та інші допоміжні засоби, що дозволяють людям з порушеннями зору користуватися інформаційними ресурсами та сучасними технологіями.

Створення такого простору сприятиме підвищенню рівня цифрової грамотності, розширенню доступу до інформації та активнішій інтеграції людей з інвалідністю у суспільне життя.

