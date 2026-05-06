Українські безпілотники регулярно вражають цілі глибоко всередині Росії, досягаючи Уральських гір та населених пунктів, де більшість людей сприймали війну як віддалену проблему.

Житловий багатоповерховий будинок у Єкатеринбурзі, де проживає понад 1,5 мільйона людей, був уражений 25 квітня, що стало першою руйнівною подією, яку місто зазнало з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. З початку квітня влада тимчасово призупинила роботу місцевого аеропорту на п’ять днів у відповідь на загрози від безпілотників.

«Це стало шоком», — сказав Володимир, 35-річний бізнесмен з Єкатеринбурга, який відмовився назвати своє повне ім’я через міркування безпеки. «Хоча ніхто не загинув, люди нарешті зрозуміли, що місто більше не знаходиться глибоко в тилу», пише Bloomberg.

Цей удар має особливу символіку для Єкатеринбурга, який довгий час вважався поза межами досяжності війни. Місто, відоме за радянських часів як Свердловськ, розташоване на східній стороні Уралу приблизно за 1700 кілометрів (1056 миль) від кордону з Україною та слугувало тиловою базою під час Другої світової війни, коли туди перенесли заводи для безпеки, оскільки воно вважалося поза зоною досяжності атак з Європи.

До цього року російська авіаційна служба Росавіація не повідомляла про жодні інциденти з дронами навколо аеропорту.

Оскільки війна на лінії фронту значною мірою зайшла в глухий кут, дрони відіграють дедалі більшу центральну роль. Обидві сторони щодня завдають ударів по містах одна одної сотнями безпілотних літальних апаратів.

Зокрема, Україна стає все більш ефективною у своїй кампанії, атакуючи російські нафтопереробні заводи, заводи з виробництва добрив та порти, що використовуються для експорту енергоносіїв, що скорочує доходи Кремля та обмежує його можливості отримувати вигоду від вищих цін, спричинених конфліктом на Близькому Сході.

Київ планує розширити удари на велику дальність, заявив президент країни Володимир Зеленський у дописі в соціальних мережах 29 квітня. Він зазначив, що Україна тепер має можливість завдавати ударів по Росії на відстані понад 1500 кілометрів.

Це робить чверть російської території, де проживає понад 70% її населення з 146 мільйонів, досяжною для українських безпілотників.

Нещодавні удари свідчать про те, що Київ вже застосовує це на практиці. Того ж дня, коли безпілотники вдарили по Єкатеринбурзі, Україна збила кілька літаків Су-57 та Су-34 по російській авіабазі Шагол у Челябінській області, повідомив Генеральний штаб України на початку цього місяця. Росія не прокоментувала атаку, тоді як місцевий губернатор заявив, що безпілотники були спрямовані на «об’єкт інфраструктури».

Челябінськ, на південному Уралі поблизу кордону з Казахстаном, розташований приблизно за 1500-1700 кілометрів від України. Регіональна столиця має населення близько 1,2 мільйона осіб і, як і Єкатеринбург, була опорою радянської важкої промисловості під час Другої світової війни, отримавши прізвисько «Танкоград» після того, як туди було переміщено більшу частину радянської танкової промисловості. Вона залишається важливим центром металургії, військової та аерокосмічної промисловості.

Згідно з даними про призупинення польотів у місцевому аеропорту, про які повідомляє Росавіація, місто стало регулярною мішенню для українських дронів з початку квітня.

Минулого тижня дрони спричинили пожежу та пошкодили установку первинної переробки на нафтопереробному заводі «Пермнафтооргсинтез» ПАТ «Лукойл» у Пермській області, ще одному районі Уралу, приблизно за 1500 кілометрів від кордону. Днем раніше також постраждала насосна станція поблизу об’єкта. Деякі частини Пермі були оповиті чорним димом, а мешканці повідомляли про «чорний дощ».

У 2025 році в Пермі сталося лише кілька інцидентів з дронами, але цього року владі вже довелося закрити міський аеропорт на кілька годин протягом приблизно 15 днів, щоб відбити дронів. Сім із цих збоїв сталися з початку квітня.

Звичайно, українські безпілотники регулярно атакують Оренбурзьку область на південному краю Уралу вже понад рік, але вона ближче до українського кордону, навіть якщо все ще знаходиться на відстані 1200 кілометрів.

Минулого року безпілотники також були виявлені в багатому на нафту Тюменському регіоні Сибіру, ​​приблизно за 2000 кілометрів від кордону, але це, схоже, був поодинокий інцидент і залишається найдальшою відомою зоною дії українського безпілотника.

Україна також використовувала ракети вітчизняної розробки та виробництва для ударів по території Росії.

У вівторок Зеленський заявив, що вночі Київ обстріляв військово-промислові об’єкти в Чебокасарах крилатими ракетами F-5 “Фламінго”, додавши, що снаряди подолали відстань понад 1500 кілометрів. За його словами, на цьому об’єкті вироблялися навігаційні компоненти та інше обладнання, яке використовується російською військовою та оборонною промисловістю. Міністерство оборони Росії заявило, що за минулий день збило шість ракет “Фламінго”, повідомляє інформаційна служба “Інтерфакс”.

Кремль поки що стримано реагує на атаки на Уралі. Президент Росії Володимир Путін регулярно отримує брифінги, зокрема щодо атак Києва та заходів, вжитих російською владою у відповідь, повідомив журналістам його речник Дмитро Пєсков після того, як дрони вразили комплекс у Єкатеринбурзі.

Повідомляється, що Росія замінила керівника своїх Повітряно-космічних сил, призначивши генерал-полковника Олександра Чайка новим керівником підрозділу, повідомляє новинне видання РБК, яке посилалося на двох осіб, знайомих з цим кроком. До складу сил входять протиповітряна та протиракетна оборона.

Окрім економічної шкоди, удари більшої дальності ризикують вплинути на громадські настрої в той час, коли росіяни вже відчувають себе виснаженими війною та її наслідками. Влада відреагувала на атаки дронів заходами, що включають тимчасове відключення мобільного, а часом і стаціонарного інтернету в містах.

Дрони, що досягають Уралу, та обмеження інтернету посилюють загальну втому, сказав Андрій Колесніков, московський політичний аналітик. «Люди адаптуються до всього, але втома зростає, перетворюючись на роздратування».