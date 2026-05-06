Різке зростання кількості російських туристичних віз спостерігається у Європі, повідомляє Euractiv, пише УНН.

“Як виявилося, росіяни, як і раніше, насолоджуються відпочинком у Європі. У той час як москва продовжувала бомбардувати Україну та вбивати мирних жителів у 2025 році, уряди країн ЄС видали понад 620 000 віз російським громадянам, що на 10,2% більше у порівнянні з 2024 роком”, з посиланням на отримані конфіденційні дані пише Euractiv.

Французька Рів’єра, італійські озера та пляжі Іспанії залишаються у списку популярних напрямків для росіян, які насолоджуються мирною міні-відпусткою. Ці три країни очолюють цей перелік. Зокрема, у Франції 2025 року, як зазначається, спостерігалося найсильніше зростання порівняно з 2024 роком. “Не дивно, що Париж поставив під сумнів включення цих даних до офіційного документу під час внутрішніх обговорень у ЄС”, – вказує видання.

Ці цифри, як повідомляється, викликали глибоке занепокоєння найзатятіших прихильників України за столом переговорів. Протягом кількох місяців країни Балтії та Північної Європи наполягали на посиленні візової політики щодо російських туристів, стверджуючи, що європейські уряди не повинні вітати росіян доти, доки кремль веде війну біля кордонів ЄС.

У центрі суперечки знаходиться маловідомий “Шенгенський барометр” (Schengen barometer) – внутрішній інструмент моніторингу Єврокомісії, який зазвичай показує, скільки віз одержують росіяни. Найбільші країни-емітенти, насамперед Франція, були незадоволені тим, що ці дані взагалі було включено до звіту, пише видання.

На деякий час Франція здобула дипломатичну перемогу, коли ці дані були виключені з останнього барометра. Але після опору з боку держав-членів, включаючи, крім інших, країни Балтії, дані повернули, зазначає видання.

Єврокомісія відмовилася повідомити, чи чинили уряди країн блоку тиск, але підтвердила, що у квітні надала країнам ЄС оновлений огляд щодо віз, виданих російським громадянам.