Сьогодні, 4 травня, у ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» під керівництвом виконуючого обов’язки генерального директора Дмитра Макарова, відбулося екстрене засідання Оперативного центру реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.

Як повідомили в МОЦКПХ, під час засідання заслухали доповідь завідувачки відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Олени Руденко про виникнення спалаху в одному із розважальних закладів м. Миколаєва. За її інформацією, на сьогоднішній день зареєстровано 5 випадків кишкової інфекції.

Розпочато епідеміологічне розслідування. У межах межсекторальної взаємодії поінформовано відповідні служби для координації подальших дій.

Як повідомляло Інше ТВ, у березні в Миколаєві 7 дітей з кишковою інфекцією після відвідування розважального закладу – випадком зайнялася поліція.

У квітні у Вознесенську на Миколаївщині через спалах гострої кишкової інфекції всі дитсадки та школи перейшли на дистанційний режим