США “насильно” видають американське громадянство дітям російських дипломатів, які не подавали заяви на здобуття паспорта. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в статті Спаси. Досить. Припиніть!, опублікованій в провладному російському виданні Ведомости, пише Кореспондент.

“Держдеп або ті, хто стоїть за американською дипломатичною ширмою, почали поширювати громадянство США на народжених в американській юрисдикції дітей співробітників російських консульств до повноліття буквально насильно під приводом закріпленого в конституції США “права ґрунту”, – поскаржилася російська чиновниця.

Представник МЗС називає такі події “інтригами” співробітників адміністрації за спиною Трампа, адже це створює “суперечить міграційній політиці”: одним США відмовляють навіть за бажання мати такі документи, а декому громадянство “втелющують насильно”.

За її словами, “незаконна” роздача американського громадянства дітям співробітників російських дипломатичних місій відбувається у момент, коли на основі домовленостей лідерів Росії та США сторони роблять спроби усунення таких “подразників”.

Москва не визнає нав’язування американського громадянства росіянам, запевнила Захарова.

“Вимагатимемо від американців підтвердження в кожному конкретному випадку, що новонароджений не перебуває під юрисдикцією США і має всі імунітети та привілеї, передбачені Віденськими конвенціями про дипломатичні та консульські зносини, а також двосторонні домовленості”, – резюмувала представниця МЗС РФ.