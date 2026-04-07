Сьогодні, 7 квітня, приблизно о 06:45, поблизу с. Лиманці Горохівської громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ 2101 під керуванням 54-річного чоловіка.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, за попередніми даними, водій, не впоравшись із керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини, де у подальшому відбулося контактування із деревом.

Внаслідок автопригоди керманич від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Тіло загиблого із понівеченого авто деблокували співробітники ДСНС.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 099-725-23-00 або 102.

