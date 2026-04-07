Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – березні 2026 року до місцевих скарбниць сплачено 2,9 мільярда гривень податків, що перевищило минулорічні надходження за аналогічний період на 444,8 мільйона гривень.

Бюджетоформуючими традиційно залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва та плата за землю.

Слід зазначити, що майже 66 відс. в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів займає податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). За січень – березень поточного року місцеві скарбниці отримали 1,9 млрд грн ПДФО, що на 360,9 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Суттєвий внесок у наповнення місцевих бюджетів здійснив і малий бізнес регіону. Підприємці та аграрії Миколаївщини, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 539,5 млн грн єдиного податку, що на 11 відс. або на 53,5 млн грн більше, ніж у січні – березні минулого року. Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 18,4 відсотка.

Наступним за обсягами сплати до місцевих бюджетів Миколаївщини є земельний податок і орендна плата. Варто відмітити, що власники і орендарі земельних ділянок за перші три місяці 2026 року поповнили місцеві бюджети на 271,8 млн грн та збільшили надходження цього податку порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 9,3 відс. або на 23 млн гривень.

Завдяки продуктивній співпраці з суб’єктами господарювання, керівниками територіальних громад, створенням комфортних умов для платників у напрямку підвищення рівня добровільного виконання ними податкових зобов’язань, а також цифровізації податкових сервісів, надходження до місцевих бюджетів постійно зростають.

