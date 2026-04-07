Переправляли чоловіків через кордон, працевлаштувавши на підприємство критичної інфраструктури – повідомлено про підозру керівнику обласної федерації боксу та трьом його спільникам

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозри чотирьом учасникам організованої групи, які пропонували фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з бронюванням заради виїзду за кордон або переправлення у Молдову поза пунктами пропуску.

Організатор схеми – виходець з Луганщини, керівник обласної федерації боксу, відомий у кримінальних колах, залучив до незаконної діяльності трьох земляків. Працювала схема у містах, де мешкали підозрювані – в Одесі, Києві, Миколаєві та Тернополі.

За гроші учасники групи фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних до підконтрольного підприємства у Києві, яке мало квоти на бронювання як підприємства критичної інфраструктури.

Вартість фіктивного працевлаштування з бронюванням становила до 8 000$, працевлаштування з відрядженням – 10 000$. За те, щоб вихати за кордон без працевлаштування – нелегально поза пунктом пропуску з Молдовою потрібно було заплатити 15 000$.

Крім того, з заброньованих клієнтів щомісячно стягували 10 тисяч гривень на сплату податку за фіктивне працевлаштування.

За попередніми даними, щонайменше 40 осіб скористалися їх «послугами».

Наразі чотирьом особам, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності, повідомлено про підозру за: ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.