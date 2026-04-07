Україна офіційно відкриває можливість експорту пшеничного борошна до Китайської Народної Республіки.

Відповідний Протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог підписано між Держпродспоживслужбою та Генеральною митною адміністрацією КНР. З української сторони міжнародну угоду підписав Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, з китайської — Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь, повідомили в Держспоживслужбі.

«Підписання цього Протоколу є важливим кроком для розширення доступу української продукції на ринок Китайської Народної Республіки. Документ визначає чіткі та прозорі вимоги до виробництва, контролю та експорту, що формує передбачувані умови для роботи українських виробників.Це відкриває нові можливості для нарощування експорту продукції з доданою вартістю, зокрема пшеничного борошна. Водночас це і важливий крок для диверсифікації ринків збуту та зміцнення позицій України на глобальних ринках», – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

Документ став результатом тривалої роботи експертів, переговорів і комплексної оцінки української системи контролю безпечності харчових продуктів. Китайська сторона фактично підтвердила: українська продукція відповідає високим стандартам і готова до виходу на їхній ринок.

«Це не просто формальність — це «зелений сигнал» для українських виробників виходити на один із найбільших і найвимогливіших ринків світу. Це рішення значно більше, ніж новий експортний напрям. Йдеться про розвиток переробки, зростання доданої вартості та зміцнення позицій України як надійного постачальника якісної й безпечної продукції на світовому ринку. Україна не просто експортує сировину — ми впевнено заходимо у сегмент готової продукції й робимо це за найвищими міжнародними стандартами», — підкреслив Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Україна гарантує відповідність продукції вимогам КНР, зокрема:

відповідність борошна законодавству Китаю у сфері безпечності харчових продуктів;

відсутність карантинних організмів, зокрема Tilletia controversa;

повний контроль на всіх етапах — від вирощування пшениці до експорту готової продукції;

впровадження системи моніторингу та регулярних перевірок.

Окрему увагу приділено прозорості та простежуваності: кожна партія продукції повинна бути належним чином маркована та супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом і міжнародним сертифікатом для експорту харчових продуктів нетваринного походження.

Протокол також передбачає механізми взаємодії між сторонами, обмін інформацією, можливість проведення інспекцій і перегляду ризиків.