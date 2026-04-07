У середу, 8 квітня, з 09:00 до 14:00, у зв’язку з проведенням робіт із нанесення дорожньої розмітки Комунальним спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством буде частково змінено рух тролейбусів у районі вул. Садова в напрямку від проспекту Центрального до вул. Великої Морської.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Тролейбусні маршрути №9 та №1т у зазначений період курсуватимуть за зміненим маршрутом: проспектом Центральним до Аркасівського кільця та далі до кінцевої зупинки в мікрорайон «Північний».

У зворотному напрямку рух здійснюватиметься без змін.

Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни при плануванні поїздок.