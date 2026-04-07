Уряд виділив 718 мільйонів грн на забезпечення транспортного сполучення з південно-західною частиною Одеської області та з Молдовою.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Інше ТВ.
«Ми системно посилюємо альтернативні маршрути – як всередині регіону, так і на міжнародних напрямках до Молдови та Румунії. Йдеться про вантажні перевезення, мобільність людей і стабільну роботу економіки.
Окремий фокус – відновлення та створення резервних рішень у районі мосту в Маяках, який зазнав пошкоджень наприкінці минулого року. Це дозволить сформувати додаткові логістичні маршрути і зменшити вразливість критичної інфраструктури.
В умовах, коли ворог цілеспрямовано б’є по мостах, залізниці та портах, наше завдання – забезпечити стійкість системи. Резервні маршрути – це необхідність», – зауважив Віцепремʼєр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Рішення також передбачає будівництво мосту на пункті пропуску «Ямпіль – Косеуць» у Вінницькій області.
Загалом це створить резервне автомобільне сполучення та посилить транспортні зв’язки з Молдовою і портами Дунайського регіону.
