Про це акторка повідомила сама після всього пережитого. Ольга Сумська вже вдруге змушена евакуюватися із потяг через дронові атаки. Вперше це було дорогою до Харкова , і ось тепер небезпечним виявився шлях до Миколаєва. І якщо харківський потяг зупинився просто у полі, цього разу було інакше.

-Дорога до Миколаєва…Нічна евакуація. Добре, що зупинили потяг на станції, де можна було сховатися в укритті. Але рій шахедів над головою, поки бігли в те укриття – то просто жах…

Дякуємо нашим провідникам Укрзалізниці, які допомагали впоратись в цій ситуації.

