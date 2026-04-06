Миколаївська область залишається однією з найбільш замінованих в Україні. Поля, узбіччя та лісосмуги можуть приховувати небезпеку.

Саме тому тут щодня працюють 112 фахівців, залучено 42 одиниці спеціальної техніки, аби крок за кроком повертати землі до життя, кажуть в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Пліч-о-пліч із «пішими» розрахунками працюють кінологи Мобільного рятувального центру швидкого реагування “Суми”. Чотирилапі напарники допомагають знаходити вибухонебезпечні предмети.

До розмінування залучені піротехніки з Івано-Франківської, Закарпатської, Кіровоградської та Сумської областей. Це не просто підсилення — це приклад справжньої єдності, коли вся країна об’єднується, щоб очистити регіон від боєприпасів.

Кожен виявлений та знищений вибухонебезпечний предмет — це врятовані життя, шанс для фермерів повернутися в поля, для дітей — знову гратися у дворах, для громад — жити в безпеці.

