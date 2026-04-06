Як повідомили у Генштабі, у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога.

Зокрема, уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу “Шесхарис” (Новоросійськ, Краснодарський край, рф). Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Окрім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора.