Приготування домашньої паски напередодні Великодня 2026 року подорожчало на 12,2% порівняно з минулим роком – до 357,2 грн за три-чотири штуки, а головним чинником зростання цін стали яєчно-молочна продукція, сухофрукти та тепличні овочі, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), пише Iнтерфакс.

Аналітики асоціації привернули увагу до цін на курячі яйця, середня вартість яких за останній місяць зросла на 4% – до 86,4 грн за десяток. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 13%.

“Зростання вартості яєчно-молочної бази вплинуло на цьогорічний “індекс паски”: приготування трьох-чотирьох середніх пасок у домашніх умовах за класичним рецептом обійдеться у 357,2 грн, що на 12,2% дорожче, ніж торік. Найбільший вплив на подорожчання випічки мали родзинки (+27% до 53,4 грн за 200 г), вершкове масло (+13,1%, 138 грн за 200 г) та молоко (+11,6%, 34 грн за півлітра). Стримати збільшення собівартості допомогла дефляція у “солодкій” групі: цукор за рік подешевшав на 12,6%, ванілін – на 26,8% до 6,0 грн, а цукрова пудра – на 2,5%, до 6,7 грн”, – зазначили в УКАБ.

Щодо вартості великоднього кошика, то бюджетний варіант (паска, десяток крашанок, сіль, хрін і свічка) коштує у середньому 482 грн, що на 12,7% дорожче за рівень 2025 року. Додавання твердого сиру, ковбаси та гірчиці збільшує вартість до 965 грн (+13,8%), а максимальне наповнення з кагором, свіжими огірками, томатами та салом обійдеться у 1 387 грн (+17%).

М’ясний ринок перед святами, за інформацією експертів, залишається відносно стабільним: свинячий ошийок за місяць додав 3% і коштує 325 грн/кг (+7% за рік), а ціна на сало за місяць не змінилася, проте у річному вимірі зросла на 15% – до 274 грн/кг.

В асоціації підкреслили, що молочна продукція починає формувати тенденцію до стабілізації через зниження закупівельних цін на сире молоко та сезон надоїв, проте це стосується лише товарів із коротким терміном зберігання. У категоріях тривалого зберігання виробники утримують ціни високими для компенсації попередніх витрат на енергозабезпечення. Ціна на масло за місяць зупинила зростання (141 грн/180 г), але в річних показниках додала 16%, тоді як твердий сир за рік подорожчав на 13% – до 680 грн/кг.

Найбільший контраст зафіксовано у відділі овочів: свіжі огірки подорожчали на 147% за рік (до 240 грн/кг), а помідори – на 90% (до 215 грн/кг) через витрати на обігрів теплиць та логістику. Водночас овочі відкритого ґрунту минулорічного врожаю, зокрема капуста, морква та буряк, за рік здешевшали на 84%, 74% та 75% відповідно.