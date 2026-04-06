На Херсонщині заборонили богослужіння на Великдень та під час поминальних днів, зокрема в період комендантської години.

У Херсонській області під час Великодня та поминальних днів заборонили проведення богослужінь у культових спорудах та на прилеглій території під час комендантської години та відвідування кладовищ . Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Кореспондент.

“Ухвалили рішення про заборону проведення богослужінь у культових спорудах та прилеглій території під час комендантської години, освячення приношень на вулиці та відвідування кладовищ, якщо це не стосується поховальних процесій”, – написав він.

Заборона пов’язана із погіршенням безпекової ситуації на Херсонщині.

Цього року великодні свята та поминальні дні минуть в умовах підвищеної безпеки. Через ризик ворожих обстрілів українців просять уникати великих скупчень людей.