ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних. Це «дорожні карти», які допоможуть платникам ПДВ без помилок заповнити і подати Таблицю даних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність і податкова накладна зупинена. Завдяки комплексу заходів нам вже вдалося суттєво скоротити відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогодні він становить 0,1 – 0,15%. Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників», – сказала Леся Карнаух.

ДПС розробила ще один практичний інструмент. Фахівці ДПС проаналізували низку кейсів, запити профільних асоціацій, врахували специфіку різних видів господарської діяльності.

Розробили «дорожні карти» для роботи з таблицями даних платника податку на додану вартість. Не теорія, а чіткі практичні поради. Все те, що допоможе правильно заповнити Таблицю даних і уникнути помилок.

Таблиця даних платника податку – це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД) та послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає, виготовляє та реалізує на території України.

Цільові групи, для яких подання таблиці є найбільш актуальним:

– виробнича та переробна сфери;

– будівництво;

– сфера надання послуг та виконання робіт;

– сільськогосподарські товаровиробники.

«Дорожні карти» вже на вебпорталі ДПС:

https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/pitannya-zupinennya-reestratsii-podatkovoi-nakladnoi/997560.html

https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/pitannya-zupinennya-reestratsii-podatkovoi-nakladnoi/997563.html

Основні вимоги та особливості подання

Подання Таблиці даних має свої особливості, неврахування яких може призвести до відмови в її врахуванні:

1. Таблиця обов’язково подається з поясненням, де зазначено вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність.

2. Документ подається в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій.

3. У разі ведення кількох видів діяльності – таблицю даних платника ПДВ можна подавати окремо на кожен з видів діяльності.

4. На коди, які є у врахованій таблиці даних платника, повторно таблиця не подається.

5. Для розкриття суті господарських операцій можуть бути надані також копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.

Що обов’язково вказати в поясненні?

Для позитивного рішення комісії платник має розкрити суть своєї діяльності.

Пояснення повинно містити інформацію про:

– платника податку та специфіку його діяльності,

– трудові ресурси, задіяні у господарській діяльності (згідно з Податковим розрахунком сум доходу),

– матеріальні ресурси (з відображенням у формі 20-ОПП та фінансовій звітності): основні засоби, транспорт, земельні угіддя, спецтехніка,

– дозвільні документи: ліцензії, допуски та інші необхідні документи,

– обов’язкове посилання на податкову та фінансову звітність платника.

Чому Таблицю можуть не врахувати: типові помилки

Коли комісія приймає рішення про неврахування таблиці:

– таблиця даних платника подана без пояснення,

– у поясненні відсутні:

посилання на податкову та фінансову звітність,

не розкрито суті господарських операцій,

– у суб’єкта господарювання відсутні трудові ресурси для виконання робіт або зарплата менше мінімально встановленого рівня,

– у поясненні виявлена розбіжність між зазначеною платником інформацією та даними автоматизованих систем.

Наприклад:

– сільгоспвиробник подає таблицю на реалізацію продукції, але не має інформації про земельні ділянки, техніку чи персонал.

– кредит сформовано за рахунок придбання товарів, що не стосуються основної діяльності (наприклад, закупівля оргтехніки та продуктів харчування для будівельних робіт).

– виявлено невідповідність між інформацією від платника та даними автоматизованих систем ДПС.

– розмір заробітної плати працівників нижчий законодавчо встановленого мінімуму.