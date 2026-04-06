Чинному народному депутату України повідомили про підозру в незаконному збагаченні майже на 13 мільйонів гривень.
Про це повідомляє НАБУ. І хоча там не уточнюють, про кого йдеться, за даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про нардепа Олександра Качного.
Про підозру посадовцю повідомили у САП.
Що йому інкримінують
Народний депутат IX скликання Олександр Качний підозрюється в незаконному збагаченні за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.
За версією слідства, у 2020-2021 роках він придбав майно, вартість якого на 12,7 млн грн перевищила його законні доходи.
Ідеться про таке майно:
- квартира у центрі Києва площею 132,6 кв. м – вартість 5,632 млн грн;
- елітний ремонт і облаштування цієї квартири – 5,656 млн грн;
- котедж і земельна ділянка в курортному Коблевому – 1,694 млн грн.
Майно оформили на знайомого
Слідство встановило: попри те що майно формально записали на іншу людину, нардеп із грудня 2021 року жив у київській квартирі сам. Усіма ремонтними роботами він керував особисто та розраховувався за них готівкою.
Хто такий нардеп Качний
Олександр Сталіноленович Качний – народний депутат України IX скликання. Народився 23 жовтня 1968 року в місті Ржищів Київської області.
Обраний у 2019 році від партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ). Після заборони партії у 2022 році увійшов до депутатської групи “Платформа за життя та мир”. Є членом Комітету ВРУ з питань бюджету.
Очолював Київську обласну раду з травня 2010 по лютий 2014 року. Раніше обіймав посаду першого заступника голови облради (2006–2010).
Протягом кар’єри належав до Соціалістичної партії України, “Партії регіонів” та “Опозиційного блоку”.