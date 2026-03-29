Ввечері 28 березня ворог атакував Воскресенську громаду безпілотними літальними апаратами. Унаслідок чого травм різних ступенів тяжкості зазнали девʼятеро цивільних: 40-річна жінка, 18-річна дівчина та семеро неповнолітніх віком від 10 до 16 років. З місця події їх госпіталізували. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, місцеві магазини та автомобіль.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місці події працювали слідчо-оперативна група, слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління обласного главку поліції та фахівці вибухотехнічної служби.

Правоохоронці зафіксували наслідки атаки та вилучили речові докази.

За фактом вчинення воєнного злочину розпочали досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно прямувати до укриттів.

