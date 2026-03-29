Колишнього міністра аграрної політики та продовольства України відправили під варту за справою про махінації з зерном.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він не розкрив, про кого ідеться. Однак ЗМІ із посиланням на власні джерела пишуть, що підозрюваний — Микола Сольський. Він був на посаді з 2022 по 2024 роки, звільнившись на тлі іншої підозри, передає Громадське.

За даними слідства, на початку 2026 року підозрювані намагалися продати 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. Мовляв, на папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично — порожній.

Організатором схеми називають ексміністра, а його спільниками — директор агропідприємства та його технічний керівник.

За даними слідства, вони уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерно на складі не було.

Крім того, підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тисяч тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність їхнього елеватора (60 тисяч тонн).

Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілій стороні на суму 63,7 мільйона гривень

Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу.

Трьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Ексміністру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 мільйона гривень. Щодо двох — директора агропідприємства та його технічного керівника — до суду скеровано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу.

Інша підозра Сольському

У квітня 2023 року НАБУ повідомило, що Сольського викрито на заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

Сам Сольський заявив, що справа стосується періоду 2017–2018 років, коли він був адвокатом, а не міністром чи головою Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. І запевнив, що буде максимально відкритим для встановлення істини за цією справою.