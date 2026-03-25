У Миколаєві з’явиться новий тролейбусний маршрут №14 «Миколаїв-Вантажний — вул. Казарського» – сьогодні, 25 березня, на засіданні виконкому було затверджено маршрут та зупинки.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

Цей маршрут було протестовано на початку березня, щоб визначити зупинки та зручну логістику руху.

Маршрут проходитиме: Привокзальна площа — вул. Аркасівська — проспект Центральний — Херсонське шосе — вул. Кругова — вул. Троїцька — вул. Електронна — вул. О. Янати — вул. Казарського.