Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

-Сьогодні відбулося історичне засідання Управлінської Ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF).

Саме тут, у Києві, Рада затвердила першу інвестицію Фонду – в українську dual-use технологічну компанія Sine Engineering. Вона працює у сфері зв’язку та навігації. Її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА та перехоплювачів.

Вдячна Міністру фінансів США Скотту Бессенту за лідерство у забезпеченні ефективної роботи Фонду. Дякую головному інвестиційному директору DFC Коннору Коулмену, заступнику міністра фінансів США з міжнародних фінансів Джонатану Грінстайну та всім членам американської делегації, які приїхали цього тижня в Україну попри масовані обстріли. Окрема подяка тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс за постійний зв’язок, підтримку та координацію нашої співпраці.

Менше ніж за рік із моменту підписання двосторонньої угоди, Фонд уже здійснив першу інвестицію і отримав на розгляд понад 200 заявок. Більше половини з них — від українських компаній. Найбільше пропозицій проєктів надійшло саме в енергетичному секторі, ключовому для України. Також серед пріоритетних напрямів — виробництво продукції подвійного призначення, інфраструктура та сфера критичних мінералів.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови є складовою нашого стратегічного партнерства зі США. Його успішна робота демонструє: Україна пропонує унікальний досвід і технології та може бути успішним бізнес-кейсом.

Прийом заявок на сайті Фонду: https://urifinvest.com/#/