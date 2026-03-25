Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву». Закон оновлює підхід до підготовки молоді в системі освіти та запроваджує дисципліну «Основи національного спротиву» у закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба МОН України, передає Інше ТВ.

«З ухваленням цього закону ми запроваджуємо в університетах і фахових коледжах дисципліну “Основи національного спротиву”. Наступний крок — разом з Міноборони розробити типову освітню програму та навчально-методичні матеріали, які допоможуть закладам освіти викладати цю дисципліну з чітким практичним змістом. Йдеться про базові безпекові навички: розуміння сучасних викликів, дії в кризових ситуаціях, збереження життя та здоров’я і основи домедичної допомоги. У час, коли країна боронить свою незалежність, такі знання мають бути доступними для всіх студентів», — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Йдеться про інтегровану в освітній процес закладів освіти підготовку, яка дає студентам потрібні знання, уміння і навички з формування здатності до національного спротиву. Новий підхід приходить на заміну моделі базової загальновійськової підготовки для студентів університетів, яка передбачала здобуття військово-облікової спеціальності.

У свою чергу, Закон поширює підготовку до національного спротиву на здобувачів вищої і фахової передвищої освіти незалежно від статі. Для осіб з особливими освітніми потребами, а також для студентів, чиї релігійні переконання не допускають користування зброєю, передбачено інші освітні траєкторії оволодіння цією дисципліною.

Вивчення Основ національного спротиву не передбачатиме складання студентами Військової присяги, медичного огляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах сил оборони, здобуття ними військово-облікової спеціальності і набуття статусу військовозобов’язаного, а також сприятиме забезпеченню рівня безпеки учасників освітнього процесу в закладах освіти. Типову освітню програму дисципліни «Основи національного спротиву» для закладів фахової передвищої та вищої освіти затверджуватиме Міністерство освіти і науки за погодженням з Міністерством оборони України.

«Цим рішенням ми закриваємо питання, яке давно потребувало зрозумілого й сучасного формату. Студенти мають отримувати корисну підготовку, яка допоможе в житті. Йдеться про навички, потрібні молоді вже зараз: діяти зібрано, розуміти базові алгоритми безпеки і збереження життя, вміти надати домедичну допомогу тощо. Університети і фахові коледжі мають надавати не лише фахові знання, а й спроможність відповідально діяти в умовах сучасних ризиків та небезпек», — зазначив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Для закладів вищої освіти це рішення означає перехід від чинної моделі базової загальновійськової підготовки до ширшої системи підготовки до національного спротиву. До цього БЗВП була включена до освітніх програм, як окрема навчальна дисципліна обсягом 10 кредитів ЄКТС, з яких 3 кредити становить теоретична підготовка, яку проводить заклад освіти, та ще 7 кредитів практичної підготовки у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних частинах і центрах, та на навчальних полігонах. Для здобувачів вищої освіти теоретичний компонент БЗВП викладається на другому році навчання. Станом на березень 2026 року теоретичний компонент БЗВП вивчають понад 71 тисяча здобувачів вищої освіти, з них близько 3 тисячі студенток, які долучилися до БЗВП добровільно. Теоретичну підготовку БЗВП вже завершили близько 47 тисяч студентів у 230 закладах вищої освіти, решта закладів завершує викладання дисципліни до травня 2026 року.

МОН спільно з Міноборони забезпечить підготовку типової освітньої програми, Організаційні рішення для закладів освіти і учасників освітнього процесу, та подальше впровадження нового підходу. Завдання — щоб дисципліна «Основи національного спротиву» мала чіткий практичний зміст, була посильною для закладів освіти, доступною для учасників освітнього процесу, і справді давала молоді те, що потрібно для життя в країні, яка боронить свою незалежність і територіальну цілісність, та водночас будує сильну систему освіти.

