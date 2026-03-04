Сьогодні, 4 березня, фахівці підприємства здійснили технічний виїзд за напрямком, який у перспективі з’єднає Залізничний вокзал (Миколаїв-Вантажний) із вулицею Казарського.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана наголосив, що, попри складний ранок і повітряні тривоги, підприємство не зупиняється та продовжує роботу над розвитком міського електротранспорту.

«Запуск нового маршруту – це завжди про тривалу комплексну підготовку. Під час технічного виїзду перевіряємо запас автономного ходу тролейбусів, визначаємо заїзди на зупинки та місця розворотів транспорту. Окремо фіксуємо хронометраж руху між зупинками, щоб сформувати коректний графік. Паралельно опрацьовуємо й інші організаційні та технічні питання, які є обовʼязковими для початку його роботи», – зазначив Юрій Сметана.

Після завершення всіх підготовчих процедур питання буде винесене на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради для ухвалення рішення щодо затвердження нового маршруту.

