США потопили іранський військовий корабель в Індійському океані, уразивши його торпедою із субмарини.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет на брифінгу 4 березня, передає Громадське.

«Американська субмарина в Індійському океані потопила іранський військовий корабель, який вважав, що перебуває в безпеці в міжнародних водах. Тиха смерть. Перше потоплення судна торпедою із часів Другої світової війни», — сказав він.

Вперше про потоплення судна стало відомо з повідомлень Шрі-Ланки, біля берегів якої це сталося. Міністр закордонних справ Шрі-Ланки Віджіта Герат повідомив, що йдеться про фрегат ВМС Ірану IRIS Dena, на борту якого перебували 180 людей.

Військово-морські сили, які отримали сигнал лиха від іранського корабля, розпочали пошуково-рятувальну операцію. Рятувальні човни, які дісталися місця події, вже не бачили судна й спостерігали лише нафтову пляму.

Агентство Reuters повідомило, що 101 людина зникла безвісти після атаки підводного човна на іранський корабель. Ще 78 людей зазнали поранень унаслідок цієї атаки.

У Шрі-Ланці повідомили, що врятували 32 людини, нині вони перебувають у лікарні в південному портовому місті Галле. Також у районі інциденту витягали з води тіла загиблих.

У США оголосили, що метою операції проти Ірану є, зокрема, знищення іранського флоту. Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер оголосив, що донині американські військові знищили 17 іранських суден, зокрема субмарину, «яка тепер має дірку збоку».