Миколаїв продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Від громади на передову передають найнеобхідніше обладнання, зокрема безпілотники.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада з посиланням на інтерв’ю Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича в програмі «Діалог».

«За перші два місяці поточного року — січень та лютий — ми передали близько однієї тисячі FPV-дронів», — зазначив він.

Окрім безпілотників, військові отримують і інше необхідне обладнання. Місто передає саме те, про що безпосередньо звертаються захисники.

Підтримка оборонців залишається одним із ключових напрямків роботи міської влади, наголосив Олександр Сєнкевич.

