У «Віконці життя» міської дитячої лікарні №2 залишили немовля. За кожною такою історією — непрості обставини та складні рішення. Але найважливіше — маля зараз у безпеці.

Про це повідомили в УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

«Ми не знаємо всієї історії і не беремося її оцінювати. Інколи життя ставить людину перед вибором, який важко зрозуміти ззовні. Та головне, що дитина жива і має шанс на майбутнє.

«Віконце життя» — це про можливість зберегти життя тоді, коли здається, що виходу немає. Це про шанс для дитини і підтримку для тих, хто опинився у складних обставинах», – кажуть медики.

У Миколаєві працюють п’ять «віконець життя» при медичних закладах. Тут можна анонімно залишити новонародженого, знаючи, що про нього одразу подбають.

Жінка, яка залишає дитину у «віконці життя», не несе кримінальної відповідальності. А якщо протягом двох місяців батьки передумають, і дитина ще не буде усиновлена, її можна повернути.

Адреси «віконець життя» у Миколаєві:

вул. Екіпажна, 5 (біля приймального відділення);

вул. Будівельників, 8 (біля центрального входу);

вул. Київська, 3 (біля приймального відділення);

вул. Рюміна, 5 (біля приймального відділення);

просп. Богоявленський, 336 (біля приймального відділення).

